Скандальную систему судейства в боксе отменят: зрители смогут видеть счет онлайн

Александр Хижняк / Фото: Reuters

На лицензионных турнирах к Олимпийским играм в Токио-2020, которые состоятся в первой половине следующего года, протестируют новую систему судейства.Ранее мы писали, что Василий Ломаченко получит особый статус на Олимпиаде-2020 в Токио.

Последнее время победитель боя в олимпийском боксе определяется соотношением решений пяти боковых судей, которые оценивают ход поединка по нескольким критериям и по завершению раунда отдают предпочтение одному из боксеров по системе 10:9. Однако такая система привела к массе судейских скандалов. И группа по подготовке квалификационных стартов и, непосредственно, олимпийского боксерского турнира предложила ввести новую "прозрачную" систему. Счет в ней будет фиксироваться в режиме онлайн, который смогут видеть зрители.

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После каждого удачного, по мнению судей, удара они будут нажимать кнопку. Для того, чтобы балл был зафиксирован в пользу того или иного боксера, одновременно на кнопку должны нажать как минимум три боковых судьи. Таким образом, публика сможет следить за изменением счета на табло и экранах в режиме онлайн. Число ударов и будет ключевым фактором при вынесении итогового вердикта.

Отметим, что такая система подсчета баллов не нова для Олимпийского бокса. В 2008 году на Играх в Пекине, такая система использовалась в последний раз. Впоследствии онлайн счет убрали, а промежуточный счет показывали после каждого из раундов. А затем и вовсе перешли на схему 10:9.

Мы уже также сообщали, что украинский Танк Хижняк взял "золото" Евроигр, проехавшись по итальянцу.

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