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Снова без зрителей: в Греции прошла церемония передачи Олимпийского огня Игр-2020 столице Японии

19 марта, 13:19

Вадим Авдасев

Главный спортивный старт четырехлетия пока что официально не отменен, но находится под угрозой

Сегодня в Греции состоялась церемония вручения Олимпийского огня Японии – стране, которая должна принять летние Игры 2020 года. Как мы писали, Олимпийские игры-2020 в Токио отменять не собираются. Официальная церемония на стадионе в Афинах прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Неделю назад в Греции зажгли огонь Олимпиады-2020 в Токио. Однако эстафета олимпийского огня длилась недолго и ее остановили все по той же причине. Теперь состоялся ритуал передачи огня стране-хозяйке. Греческая актриса Ксанти Георгиоу, облаченная в наряд жрицы, передала факел с огнем министру спорта и президенту НОК Спиросу Капралосу. А он уже вручил его представительнице Японии – бывшей знаменитой пловчихе Имото Наоко.

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Несколькими днями ранее МОК заявил, что Олимпиаду-2020 в Токио без зрителей проводить не будут.

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В ближайшее время один из символов Игр прибудет в Японию, где 26 марта собираются начать эстафету олимпийского огня. Ее также собираются проводить без зрителей.

Читайте, как чемпионат Японии по баскетболу остановили второй раз.

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Видео: Reuters

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Греция Япония Олимпийские игры передача огонь Токио

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