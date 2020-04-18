Ученый сомневается в проведения Олимпиады в 2021 году, если не будет найдена вакцина от коронавируса

Проведение Олимпийских игр остается под вопросом даже в следующем году

Профессор Деви Шридхар, заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете, усомнилась, что удастся провести Олимпийские игры в Токио в следующем году, если к тому времени не будет изобретена вакцина от коронавируса.

"Мы знаем от ученых, что это вполне возможно. Я думала, что это будет через год или полтора, но сейчас мы слышим, что, возможно, это произойдет раньше. Если мы действительно получим вакцину в течение следующего года, то я думаю, что это проведение Олимпиады реалистично. Вакцина изменит правила игры – если это будет эффективная и доступная вакцина.

Если мы не добьемся научного прорыва, то я думаю, что Олимпиада в 2021 году выглядит очень нереалистично. На мой взгляд, единственный способ справиться с ситуацией – внимательно следить, быть полными надежд, поддержать наше научное сообщество и национальную службу здравоохранения. Наука в долгосрочной перспективе будет тем способом, которым мы выйдем из этой ситуации", – отметила Шридхар.

Советник Всемирной организации здравоохранения Эзекиль Эмануэль заявил, что реально спорт вернется не ранее осени-2021: Евро и Олимпиада могут пройти без зрителей и через год.

Также ранее Forbes подсчитал убытки Японии из-за переноса Олимпиады-2020. По данным издания, бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 млрд.

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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