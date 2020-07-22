Угроза отмены Олимпиады-2020 в Токио осталась, или на соревнование пустят только японцев

Глава оргкомитета Игр в Японии заявил, что многое будет зависеть от изобретения вакцины или лекарства от коронавируса

До летних Олимпийских игр-2020, которые перенесли на 2021 годиз-за пандемии коронавируса, остается год. Однако оргкомитет Олимпиады в Токио допускает вариант с отменой соревнований. Об этом в интервью заявил глава оргкомитета Игр в Японии Йосиро Мори.

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"Важным фактором для проведения соревнований является то, насколько придет в норму ситуация с коронавирусом, — цитирует Мори AFP со ссылкой на его интервью NHK. — В частности, будет ли найдена вакцина или лекарство. Можем ли мы принять Игры в такой ситуации? Если все будет так же, как сейчас, то нет. Но я не могу себе представить, чтобы такая ситуация продолжалась еще год. Проведение Игр без зрителей? Если другого выхода не будет, нам нужно будет обсудить это. В таком случае может встать вопрос и об отмене Игр. Если проводить Олимпиаду с ограничением числа зрителей, то эти меры должны быть обоснованными. Например, можно допустить только жителей Японии".

Напомним, что летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Из-за риска распространения коронавируса во время турнира уже придумали новый формат открытия и отмену церемонии запуска обратного отсчета.

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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