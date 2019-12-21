Украинские легкоатлеты могут не поехать на Олимпиаду-2020

Запланированное финансирования от Министерства молодежи и спорта Украины не было выплачено

Игорь Гоцул / Фото: Facebook

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Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020 в Токио из-за отсутствия государственного финансирования.

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"Украинские легкоатлеты могут вообще не поехать на Олимпиаду? Есть такой риск. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили", – отметил функционер.

"Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале", – сказал Гоцул.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее мы писали, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Александр Тихонов поддерживает санкции ВАДА относительно России. "Никакого политического заказа здесь нет. Всероссийская федерация легкой атлетики давно изгнана, этого было мало? Тяжелая атлетика, биатлон, мой любимый вид спорта… В этом решении я на стороне ВАДА. Хоть кто-нибудь у нас наказан в России? Никто", – заявил легендарный биатлонист.

Также мы писали, что в 2019 году Марина Бех-Романчук завоевала для Украины серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике. На том турнире награды взяли только она и 18-летняя Ярослава Магучих. Благодаря медальному успеху Национальный олимпийский комитет Украины признал Бех-Романчук лучшей спортсменкой месяца.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

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