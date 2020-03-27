Вот поэтому спорт отменили: во время предолимпийского турнира три боксера подхватили коронавирус

Один из заразившихся до этого боксировал с украинским боксером

Во время европейского олимпийского квалификационного турнира в Лондоне хорватский боксер Тони Филипи и два тренера сборной заразились коронавирусом, сообщает BBC. Ранее стало известно, что вирус в Лондоне подхватили два турецких спортсмена.

При этом в Международном олимпийском комитете заявили, что местом, где заразились спортсмены и тренеры, не обязательно является турнир в Лондоне.

Квалификационный турнир к Играм в Токио стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта, но был остановлен на третий соревновательный день. Отметим, что Филипи боксировал на турнире с украинцем Олегом Горсковым и уступил нашему соотечественнику в 1/16 финала.

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Кстати, ранее была названа сумма, в которую обойдется организаторам перенос Олимпиады на 2021 год. Из-за переноса игр Токио потеряет около 15,3 миллиардов.

Ранее мы писали, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина выступила с весьма своеобразным объяснением происходящего в мире. "Перенос Олимпиады – Божье наказание. Нельзя было обижать Россию": эпический спич гимнастки-депутата из РФ.

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