"За время паузы ты теряешь силу, выносливость": на Олимпиаде-2020 испанцы будут в неравных условиях

Президент Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко выразил мнение, что если летняя Олимпиада все-таки состоится в Токио в 2020 году, испанские спортсмены окажутся в неравных условиях по сравнению с другими из-за ситуации с коронавирусом. Отметим, что на данный момент Испания занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случае заражение COVID-19 – 13 716 человек, из них 558 не смогли спасти.

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"Новости, которые мы получаем каждый день, не являются комфортными для всех стран, однако для нас самое важное, что наши спортсмены не могут готовиться к Играм. Это приведет к созданию неравных условий. Мы хотим, чтобы Олимпийские игры состоялись, но при этом они должны быть безопасными. Мы — важная страна в мире, но за четыре месяца до старта Олимпиады наши спортсмены оказались в неравных условиях. За время паузы ты теряешь силу, выносливость, скорость. Пока ты теряешь, другие выигрывают. В спорте все решают тысячные доли. Если ты не можешь полноценно тренироваться, то никогда этого не достигнешь", — приводит слова Бланко Marca.

Напомним, что Олимпиада-2020 запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако проведение Игр остается под угрозой из-за пандемии коронавируса.

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