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Зажжение олимпийского огня пройдет без зрителей из-за коронавируса

9 марта, 18:52

Максим Перепелица

Церемония пройдет в Древней Олимпии 12 марта

В Греции решили провести церемонию зажжения олимпийского огня без зрителей, а также журналистов. Решение принято в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

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"Церемония зажжения олимпийского огня 12 марта будет проходить без присутствия зрителей, и в ней примут участие только 100 аккредитованных гостей из Международного олимпийского комитета и Организационного комитета Игр-2020 в Токио", – говорится в сообщении.

Отметим, что церемония зажжения олимпийского огня состоится в Древней Олимпии, а 19 марта на стадионе в Афинах состоится передача олимпийского огня Оргкомитету Токио-2020, а в течение восьми дней по всей территории Греции будет проходить эстафета огня.

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Ранее мы рассказывали, что в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах был госпитализирован еще один мужчина с подозрением на инфицирование коронавирусом, сейчас медики ожидают результаты теста на COVID-19.

Позже в Черновицкой области решили объявить карантин – были приостановлены занятия в школах и вузах, а также рекомендовалось закрыть детские сады.

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олимпиада коронавирус олимпийский огонь

Источник: Сегодня|Спорт

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