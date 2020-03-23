"Здоровье спортсменов на первом месте": премьер-министр Японии заявил, что перенос Олимпиады неизбежен

Синдзо Абэ заявил, что провести полноценный турнир будет сложно

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что с высокой долей вероятности Олимпийские игры в Токио будут перенесены на более поздний срок из-за коронавируса.

"Если провести полноценные Олимпийские игры будет сложно, решение о переносе неизбежно. Здоровье спортсменов на первом месте", — цитирует Абэ ESPN.

Напомним, вчера президент Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил перенос Игр на другой срок из-за коронавируса и заверил, что окончательное решение будет принято в течение четырех недель.

Позднее Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) приняли решение не отправлять спортсменов на Игры в Токио из-за пандемии, а НОК Австралии высказал мнение, что Олимпиада должна быть перенесена.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

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