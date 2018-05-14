Арбитр, который должен был работать на ЧМ-2018, пожизненно дисквалифицирован за вымогательство

Сегодня, 22:30

Рефери пытался организовать договорной матчв финале Кубка Короля

Фото AFP
Фото AFP

Арбитр Фахад аль-Мирдаси, который ранее был включен в список судей на чемпионат мира-2018, пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) за попытку организовать договорной матч.

Отмечается, что судья должен был работать на финальном матче Кубка Короля между "Аль-Файсали" и "Аль-Иттихадом" (1:3), однако в преддверии встречи его заменил англичанин Марк Клаттенбург.

Данное решение было принято из-за того, что аль-Мирдаси "11 мая связался с одним из официальных лиц одного из клубов и попросил денежные средства в обмен на то, что он поможет данному клубу выиграть матч". Представитель команды тут же связался с SAFF, после чего арбитр сам во всем признался и был арестован.

Напомним, аль-Мирдаси работал на матчах Кубка Конфедераций-2017.

Сегодня свои заявки на финальную часть чемпионата мира в России огласил целый ряд стран. Так, в заявку сборной Бразилии попали два игрока "Шахтера" Фред и Тайсон.

Двоих представителей на мундиаль отправило и киевское "Динамо" – Томаш Кендзера попал в заявку сборной Польши, а в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.
футбол, арбитр, ЧМ-2018, договорной матч

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Sportbox

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