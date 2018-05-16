Аргентинским болельщикам дали советы, как себя вести с русскими девушками

Сегодня, 19:22

Авторы посоветовали аргентинцам не говорить слишком много о себе

Фото AFP
Фото AFP

Аргентинская футбольная ассоциация выпустила пособие по русскому языку и русской культуре для представителей сборной Аргентины на ЧМ-2018.

По информации Sport.es, в пособии опубликованы правила поведения при общении с русскими девушками на чемпионате мира-2018. В частности, в буклете говорится, что аргентинцы должны выглядеть опрятно, пользоваться парфюмом и проявлять инициативу.

Кроме того, авторы посоветовали аргентинцам не говорить слишком много о себе.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Аргентинцы на групповом этапе сыграют с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Напомним, что тренерский штаб сборной Аргентины назвал предварительный состав на ЧМ-2018В предварительную заявку аргентинцев вошли 35 футболистов.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич, а экс-игрок "Динамо" Огнен Вукоевич войдет в тренерский штаб.
футбол, ЧМ-2018, сборная Аргентины

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СЭ

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