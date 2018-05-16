Без легионеров: стал известен состав сборной Англии на чемпионат мира в России
На групповом этапе ЧМ-2018 Англия сыграет с Бельгией, Панамой и Тунисом
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил заявку команды на финальную часть чемпионата мира 2018 года, который состоится в России с 14 июня по 15 июля. Все футболисты в списке тренерского штаба представляют национальный чемпионат.
В заявке команды не оказалось многолетнего номера один Джо Харта, а также полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира.
На групповом этапе ЧМ-2018 Англия сыграет с Бельгией, Панамой и Тунисом.
Вратари: Джек Батленд ("Сток Сити"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп (Бернли)
Защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Киран Триппье ("Бернли"), Трент Александр-Арнольд "(Ливерпуль"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Гари Кэхилл ("Челси"), Фил Джонс ("МЮ"), Гарри Магвайр ("Лестер"), Эшли Янг ("МЮ"), Дэнни Роуз (Тоттенхэм)
Хавбеки: Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Рубен Лофтус-Чик ("Кристал-Пэлас"), Джесси Лингард ("МЮ"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
Форварды: Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("МЮ"), Джейми Варди ("Лестер"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал")
Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.
А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.
Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.
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