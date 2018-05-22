Британские фанаты собрались устроить в России третью мировую войну

Британские фанаты собираются устроить третью мировую войну на чемпионате мира по футболу в России. Об этом в интервью Daily Star рассказал анонимный представитель группировки Smoggies Elite.

"Если люди думают, что это шутка и что мы собираемся играть в футбол, выпивать, курить и разговаривать, то я говорю: этого никогда не произойдет. Это будет как третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая мировая война. Они (русские) реально не понимают, что их ждет", – заявил фанат.

По его словам, в Россию заранее отправятся некоторые представители английских группировок, чтобы собрать информацию, необходимую для защиты простых болельщиков. При этом он отметил, что фанатов не пугают возможные аресты.

В феврале 2017-го британский телеканал "Би-би-си" показал фильм Russia's Hooligan Army ("Российская армия хулиганов"). Авторы ленты вспомнили об участии российских болельщиков в массовых драках в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года, а также рассказали, как лидеры фанатских организаций устраивают отбор "бойцов" для столкновений с конкурирующими группами.

В октябре того же года полиция предупредила британцев об "экстремальном уровне насилия" в среде российских фанатов.

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