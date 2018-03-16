Британский политик предложил перенести ЧМ-2018 в другую страну

Сегодня, 18:57

В Великобритании рассматривают меры против России из-за отравления Скрипаля

Фото AFP
Фото AFP

Член парламента Великобритании Стивен Киннок предложил перенести чемпионат мира в 2019 году в другуой стране.

"Я думаю, что мы должны серьезно подойти к вопросу о скоординированном обращении в ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны, – цитирует Mirror Киннока. – Путин вложил миллиарды рублей в организацию чемпионата мира и видит в нем возможность продемонстрировать миру свой режим".

Напомним, ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее мы писали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков по соображениям безопасности хотят пропустить мундиаль.

Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".
футбол, ЧМ-2018

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СЭ

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