Британский политик предложил перенести ЧМ-2018 в другую страну

Член парламента Великобритании Стивен Киннок предложил перенести чемпионат мира в 2019 году в другуой стране.

"Я думаю, что мы должны серьезно подойти к вопросу о скоординированном обращении в ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны, – цитирует Mirror Киннока. – Путин вложил миллиарды рублей в организацию чемпионата мира и видит в нем возможность продемонстрировать миру свой режим".

Напомним, ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее мы писали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков по соображениям безопасности хотят пропустить мундиаль.

Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".