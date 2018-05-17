Димитри Пайет не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2018

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет не вошел в состав сборной Франции на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF).

Пайет получил повреждение в финальном матче Лиги Европы с мадридским "Атлетико" в среду (0:3). Хавбек был заменен в первом тайме игры.

Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом:

вратари – Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель");

защитники – Лукас Эрнандес ("Атлетико", Испания), Пренель Кимпембе ("ПСЖ"), Бенжамен Павар ("Штутгарт", Германия), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити", Англия), Джибриль Сидибе ("Монако"), Адиль Рами ("Марсель"), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания);

полузащитники – Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Стивен Нзонзи ("Севилья", Испания), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Корантен Толиссо ("Бавария", Германия), Тома Лемар ("Монако"), Усман Дембеле ("Барселона", Испания);

нападающие – Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Набиль Фекир ("Лион"), Флориан Товен ("Марсель").

Команда Дидье Дешама на групповой стадии чемпионата мира сыграет со сборными Австралии, Перу и Дании.

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