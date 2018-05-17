Димитри Пайет не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2018

Сегодня, 22:43

Полузащитник получил травму в финале Лиги Европы

Пайет травмировался в матче с &quot;Атлетико&quot; и был заменен в первом тайме. Фото AFP
Пайет травмировался в матче с "Атлетико" и был заменен в первом тайме. Фото AFP

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет не вошел в состав сборной Франции на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF).

Пайет получил повреждение в финальном матче Лиги Европы с мадридским "Атлетико" в среду (0:3). Хавбек был заменен в первом тайме игры.

Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом:

вратари – Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель");

защитники – Лукас Эрнандес ("Атлетико", Испания), Пренель Кимпембе ("ПСЖ"), Бенжамен Павар ("Штутгарт", Германия), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити", Англия), Джибриль Сидибе ("Монако"), Адиль Рами ("Марсель"), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания);

полузащитники – Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Стивен Нзонзи ("Севилья", Испания), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Корантен Толиссо ("Бавария", Германия), Тома Лемар ("Монако"), Усман Дембеле ("Барселона", Испания);

нападающие – Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Набиль Фекир ("Лион"), Флориан Товен ("Марсель").

Команда Дидье Дешама на групповой стадии чемпионата мира сыграет со сборными Австралии, Перу и Дании.

К чемпионату мира на нашем сайте проходит опрос: "За какую сборную вы будете болеть на ЧМ-2018?"
футбол, ЧМ-2018, сборная Франции

Вы сейчас просматриваете новость "Димитри Пайет не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2018". Другие Чемпионат мира 2018 Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧМ-2018

Юнес Беланда. Фото AFP

Экс-игрок "Динамо" Юнес Беланда вошел в состав сборной Марокко на ЧМ-2018

Сегодня, 22:32

На турнире марокканцы сыграют с командами Португалии, Испании и Ирана

ЧМ-2018

В честь сборной Бельгии выпустили монету в 2,5 евро

Сегодня, 15:00

Купить коллекционную монету к ЧМ-2018 можно будет за 10 евро
Загрузка...

ЧМ-2018

Официальный плакат мундиаля. Фото AFP

Опрос: за какую сборную вы будете болеть на ЧМ-2018?

Сегодня, 14:41

На чемпионате мира выступят 32 национальные команды

ЧМ-2018

Фото AFP

Аргентинским болельщикам дали советы, как себя вести с русскими девушками

Вчера, 19:22

Авторы посоветовали аргентинцам не говорить слишком много о себе

ЧМ-2018

Фото AFP

Без легионеров: стал известен состав сборной Англии на чемпионат мира в России

Вчера, 16:39

На групповом этапе ЧМ-2018 Англия сыграет с Бельгией, Панамой и Тунисом

ЧМ-2018

Сандро Вагнер. Фото AFP

Звезда "Баварии" расплакался на тренировке: партнерам пришлось успокаивать Сандро Вагнера

Вчера, 14:17

Нападающий узнал, что тренер сборной Германии не вызвал его на чемпионат мира в России
Загрузка...