Динамовец Йосип Пиварич вошел в заявку Хорватии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Хорватии назвал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира-2018. В предварительный список из 32 игроков вошел защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич. На мундиаль поедут 23 игрока.

Полностью расширенный состав сборной Хорватии выглядит следующим образом:

вратари: Даниэль Субашич ("Монако", Монако), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Карло Летица ("Хайдук");

защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив", Россия), Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич ("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Матей Митрович ("Брюгге", Бельгия), Борна Баришич ("Осиек"), Зоран Нижич ("Хайдук"), Дуже Чалета-Цар ("Зальцбург", Австрия), Борна Соса ("Динамо" Загреб);

полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Марко Рог ("Наполи", Италия), Марио Пашалич ("Спартак", Россия), Филип Брадарич ("Риека");

нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич ("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт", Германия), Дуе Чоп ("Кальяри", Италия), Иван Сантини ("Кан", Франция).

Напомним, что сборная Хорватии в группе D встретится с Нигерией, Аргентиной и Исландией.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.