Экс-игрок "Динамо" Юнес Беланда вошел в состав сборной Марокко на ЧМ-2018

На турнире марокканцы сыграют с командами Португалии, Испании и Ирана

Сборная Марокко по футболу опубликовала предварительный состав на чемпионат мира 2018 года. В него вошел и бывший полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда.

Состав сборной Марокко выглядит следующим образом:

вратари – Мунир Мохамеди ("Нумансия", Испания), Яссин Буну ("Жирона", Испания), Ахмед Таньяути ("Иттихад Танжер");

защитники – Мануэл да Кошта ("Истанбул Башакшехир", Турция), Ромен Саисс ("Вулверхэмптон", Англия), Хамза Мендил ("Лилль", Франция), Медхи Бенатия ("Ювентус", Италия), Ашраф Хакими ("Реал", Испания), Бадр Банун ("Раджа");

полузащитники – Набиль Дирар ("Фенербахче", Турция), Софьян Амрабат, Карим Эль Ахмади (оба – "Фейенорд", Нидерланды), Юссеф Аит-Беннассер ("Кан", Франция), Мехди Карсела-Гонсалес ("Стандард", Бельгия), Юнес Беланда ("Галатасарай", Турция), Хаким Зиех ("Аякс", Нидерланды), Файчал Файр ("Хетафе", Испания), Нордин Амрабат ("Леганес", Испания), Мбарк Буссуфа ("Аль-Джазира", ОАЭ), Амин Харит ("Шальке", Германия);

нападающие – Азиз Бухаддуз ("Санкт-Паули", Германия), Аюб Эль-Кааби ("Ренессанс Беркан"), Халид Бутаиб ("Йени Малатьяспор", Турция).

Еще три футболиста вызваны в национальную команду в качестве запасных: защитник Уалид Эль-Хаджам ("Амьен", Франция), полузащитник Нуссаир Мазрауи ("Аякс", Нидерланды) и нападающий Юссеф Эн-Несери ("Малага", Испания).

На турнире марокканцы сыграют в группе В с командами Португалии, Испании и Ирана.

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