ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

VAR необходима, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот и назначении пенальти

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Соответствующее решение было принято на совете ФИФА в Боготе.

В начале марта на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) под руководством главы ФИФА было принято решение о включении VAR в правила футбола.

VAR необходима для того, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Ранее мы писали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков по соображениям безопасности хотят пропустить мундиаль.

Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".