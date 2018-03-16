ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018
VAR необходима, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот и назначении пенальти
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Соответствующее решение было принято на совете ФИФА в Боготе.
В начале марта на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) под руководством главы ФИФА было принято решение о включении VAR в правила футбола.
VAR необходима для того, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.
Ранее мы писали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков по соображениям безопасности хотят пропустить мундиаль.
Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".
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