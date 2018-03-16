ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Сегодня, 22:29

VAR необходима, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот и назначении пенальти

Инфантино за повторы. Фото AFP
Инфантино за повторы. Фото AFP

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Соответствующее решение было принято на совете ФИФА в Боготе.

В начале марта на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) под руководством главы ФИФА было принято решение о включении VAR в правила футбола.

VAR необходима для того, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Ранее мы писали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков по соображениям безопасности хотят пропустить мундиаль.

Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".
футбол, ФИФА, ЧМ-2018

Вы сейчас просматриваете новость "ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018". Другие Чемпионат мира 2018 Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧМ 2018 Россия

Фото AFP

Британский политик предложил перенести ЧМ-2018 в другую страну

Сегодня, 18:57

В Великобритании рассматривают меры против России из-за отравления Скрипаля

Футбол

Александр Кокорин. Фото ФК "Зенит"

Скандальный российской футболист пропустит ЧМ-2018

Сегодня, 15:38

Александр Кокорин получил серьезную травму в матче Лиги Европы
Загрузка...

Футбол

Жозе Моуринью. Фото AFP

Кровавые деньги: Моуринью досталось за работу на российском пропагандистском канале во время ЧМ-2018

14 Марта, 14:56

Португалец заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов

Футбол

Гарри Кейн. Фото AFP

Лучший бомбардир Европы рискует пропустить ЧМ-2018

14 Марта, 12:35

Гарри Кейн сможет вернуться на поле только в мае

Футбол

Гульфи Сигурдссон. Фото AFP

Самый дорогой футболист сборной Исландии рискует пропустить ЧМ-2018

12 Марта, 16:13

Полузащитник "Эвертона" серьезно травмировал колено в субботнем матче с "Брайтоном"

Футбол

Германия будет защищать чемпионский титул. Фото AFP

"Знаю, чего хотят миллионы немцев": тренер сборной Германии решительно высказался о бойкоте ЧМ-2018

12 Марта, 13:08

Немцы не согласны с режимом в России, но бойкотировать ЧМ-2018 не будут

Футбол

Фото AFP

Футбольный расизм: ФИФА против проведения чемпионата мира в Африке

12 Марта, 11:56

Организатор ЧМ-2026 будет выбран в мае 2020 года

Футбол

Фото ФК ЦСКА

В России, где состоится ЧМ-2018, футбольным клубам запрещают летать из-за угрозы теракта

11 Марта, 20:52

ЦСКА уже больше двух часов не может покинуть аэропорт Грозного

ЧМ 2018 Россия

Певец Джейсон Деруло представил гимн ЧМ-2018

9 Марта, 23:24

Композицию Colors певец исполнит перед матчем Россия - Саудовская Аравия

ЧМ 2018 Россия

Фото AFP

Жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию

8 Марта, 21:03

Вторые половинки игроков по соображениям безопасности хотят пропустить мундиаль

Футбол

Фото AFP

The Sun - о ЧМ в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью"

7 Марта, 14:05

В Великобритании задаются вопросом, как можно проводить масштабный футбольный турнир в России

Евросоюз

Борис Джонсон Фото: AFP

Великобритания может бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России

6 Марта, 16:50

Это случится в том случае, если выяснится, что в отравлении российского экс-шпиона есть след вмешательства РФ
Загрузка...