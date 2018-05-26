Футболистам Нигерии запретили заниматься сексом с российскими девушками

Тренер разрешил игрокам встречаться лишь с женами и подругами

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор ввел в команде запрет на секс с русскими девушками во время чемпионата мира-2018 в России. Об этом сообщает Complete Sports Nigeria.

Рор отметил, что не видит проблемы в том, чтобы спортсменов навещали их жены после игр или в те дни, когда команда не тренируется.

"Тем не менее я не разрешу им приглашать русских девушек. Нет, нет, нет. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается", – отметил Рор.

В апреле британский эксперт по безопасности и разведке профессор Энтони Глис допустил, что к игрокам сборной Англии могут подослать русских соблазнительниц. По его мнению, Кремль может использовать девушек, чтобы помешать англичанам добыть результат.

Напомним, в марте американский певец Джейсон Деруло представил гимн к ЧМ-2018. Деруло исполнит его на открытии турнира 14 июня на стадионе "Лужники" перед матчем Россия – Саудовская Аравия.

Также стало известно, что британские фанаты собрались устроить в России третью мировую войну. Об этом в интервью Daily Star рассказал анонимный представитель группировки Smoggies Elite.

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