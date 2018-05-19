Футболистов сборной России массово проверяют на допинг

Сегодня, 11:14

Сразу восемь игроков сборной России проверяют на допинг на базе в Новогорске накануне чемпионата мира

Чемпионат мира стартует в России 14 июня. Фото AFP
Чемпионат мира стартует в России 14 июня. Фото AFP

Восемь футболистов сборной России вызваны на допинг-тест на сборе в подмосковном Новогорске, заявил заместитель руководителя департамента по информационной политике Российского футбольного союза Игорь Владимиров. "Допинг-офицеры сделали запрос на тестирование восьми футболистов", – сказал Владимиров.

В субботу национальная команда проведет вторую тренировку в рамках большого сбора перед чемпионатом мира 2018 года.

Напомним, что в январе появилась информация, что российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018. По данным издания Daily Mail, российская сторона собиралась подменить пробы мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества. Отмечается, что это стало известно из источников, близких к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Напомним, что чемпионат мира по футболу запланирован на территории России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. При этом хозяйка турнира, сборная России, оказалась худшей по рейтингу среди всех команд, которые примут участие в ЧМ-2018.
допинг, сборная России, ЧМ-2018

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РСпорт

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