Главный тренер Роберто Мартинес продлил контракт с Бельгией до 2020 года

Наставник возглавил команду после Евро-2016 и вывел на чемпионат мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил контракт с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией на два года, до лета 2020-го, сообщает пресс-служба национальной команды.

Мартинес возглавил сборную Бельгии после Евро-2016 и вывел команду на чемпионат мира-2018.

"Причина, по которой я рад продолжать работу, – моя вера в игроков. Думаю, у сборной Бельгии есть что-то особенное. Я верю в бельгийский футбол", – сказал Мартинес на пресс-конференции после подписания контракта.

Сборная Бельгии пока не определилась с заявкой на чемпионат мира, но представила форму для ЧМ-2018. Комплект выполнен в традиционном для этой команды красном цвете с желтым треугольным орнаментом на груди. Бельгийцы сыграют в одной группе с Панамой, Тунисом и Англией.

Интересно, что к старту ЧМ-2018 в Бельгии в честь национальной сборной по футболу выпустили монеты номиналом 2,5 евро. Коллекционная монета немного меньше, чем двухевровая, выполнена из золота и является законным платежным средством по всей стране.