Главный тренер сборной Португалии выбросил динамовца Антунеша с окончательной заявки на ЧМ-2018

Чемпионы Европы определились с заявкой на мундиаль в России

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил окончательную заявку на финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля в России. В число 23-х игроков не попал защитник киевского "Динамо" Виторину Антунеш, присутствовавший в расширенном списке.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет в одной группе с Испанией, Ираном и Марокко.

Вратари: Антони Лопеш ("Лион", Франция), Бету ("Гезтепе", Турция), Руй Патрисиу ("Спортинг");

Защитники: Бруну Алвеш ("Рейнджерс", Шотландия), Седрик Соареш ("Саутгемптон", Англия), Жозе Фонте ("Далянь Ифань", Китай), Мариу Руй ("Наполи", Италия), Пепе ("Бешикташ", Турция), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Рикарду Перейра ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика");

Полузащитники: Адриен Силва ("Лестер", Англия), Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью (оба – "Спортинг"), Жоау Мариу ("Вест Хэм", Англия), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Мануэл Фернандеш ("Локомотив", Россия);

Нападающие: Андре Силва ("Милан", Италия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция).

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.