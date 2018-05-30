Хозяева ЧМ-2018 россияне проиграли команде, которая не пробилась на турнир

"Хозяева" чемпионата мира по футболу 2018 года футболисты сборной России потерпели поражение от команды Австрии в товарищеском поединке в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Встреча прошла в Инсбруке в среду и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу австрийцев, в составе которых на 28-й минуте гол забил Алессандро Шопф.

Команда Станислава Черчесова проведет заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира 5 июня с командой Турции в Москве. На групповой стадии ЧМ-2018 россияне сыграют с командами Саудовской Аравии (14 июня в Москве), Египта (19-го в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25-го в Самаре).

Сборная Австрии не пробилась на чемпионат мира, заняв лишь четвертое место в группе D после команд Сербии, Ирландии и Уэльса. Австрийцы обошли только Грузию и Молдову.

Ранее стало известно, что чемпионат мира 2018 будет показан на украинском ТВ, несмотря на отказ от трансляции от Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Матчи ЧМ-2018 покажут на двух других каналах.

Напомним, что ранее появились слоганы всех сборных ЧМ-2018.

