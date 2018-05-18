ИГИЛ угрожает кровавой расплатой Месси и Роналду на чемпионате мира в России

Сегодня, 12:58

Плакат с казнью футболистов появился в сети

ИГИЛ угрожает кровавой расплатой Месси и Роналду на чемпионате мира в России

Террористическая группировка "Исламское государство" снова опубликовало жестокий плакат с изображением казни лучших футболистов современности португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Действие происходит на стадионе чемпионата мира в Россию. Также в углу плаката изображен сломанный талисман ЧМ-2018.

ИГИЛ не впервые угрожает расправой спортсменам, которые примут участие в чемпионате мира в России.  На размещенном ранее в сети постере террорист казнит игроков "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара на фоне воткнутого в землю черного флага ИГ.

Террористы недавно уже запугивали игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на ранее опубликованном коллаже Месси плакал кровью, а города-участники ЧМ были атакованы боевиками.

Добавим, что руководство сборной Аргентины отреагировало на угрозы ИГИЛ. Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия встретился с послом России в Аргентине Виктором Коронелли и обсудил вопросы безопасности футболистов и персонала национальной команды на чемпионате мира.
футбол, Криштиану Роналду, ЧМ-2018, Лионель Месси, ИГИЛ

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Сегодня|Спорт

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