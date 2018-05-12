Исландия первой определилась с составом на чемпионат мира в России

Сегодня, 11:03

Только один футболист сборной Исландии выступает в родном чемпионате

Фото AFP
Фото AFP

Сборная Исландии первой из всех участников финальной части ЧМ-2018 огласила окончательную заявку на турнир. Среди 23-и игроков только один представитель национального чемпионата, все остальные футболисты играют за рубежом.

Напомним, сборная Исландии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира. Исландцы выиграли группу, где выступала сборная Украины. На Евро-2016 островитяне сенсационно дошли до четвертьфинала турнира.

Вратари: Ханнес Халдорссон ("Рандерс", Дания), Рунар Рунарссон ("Норшелланд", Дания), Фредерик Шрам ("Роскильде", Дания)

Защитники: Биркир Севарссон ("Валур"), Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон (оба – "Ростов", Россия), Кари Арнасон ("Абердин", Шотландия), Ари Скуласон ("Локерен", Бельгия), Хордур Магнуссон ("Бристоль Сити", Англия), Холмар Эуйолфссон ("Левски", Болгария), Самюэль Фридйонссон ("Валеренга", Норвегия)

Полузащитники: Арон Гунарссон ("Кардифф", Уэльс), Гильфи Сигурдссон ("Эвертон", Англия), Биркир Бьярнасон ("Астон Вилла", Англия), Йоханн Берг Гудмундссон ("Бернли", Англия), Эмиль Хальфредссон ("Удинезе", Италия), Рюрик Гисласон ("Зандхаузен", Германия), Арнор Траустасон ("Мальме", Швеция), Олафор Скуласон ("Карабюкспор", Турция)

Нападающие: Йон Дади Бодварссон ("Рединг", Англия), Альфред Финнбогасон ("Аугсбург", Германия), Бйорн Сигурдарссон ("Ростов", Россия), Альберт Гудмундссон (ПСВ, Нидерланды)

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.
футбол, ЧМ-2018, сборная Исландии

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Сегодня|Спорт

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