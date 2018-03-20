Исландское правительство готово бойкотировать ЧМ-2018 в России

Правительство Исландии в знак солидарности с Великобританией может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Сообщает местный телеканал Ruv со ссылкой на министра иностранных дел страны Гудлаугура Тора Тордарсона.

"Это уникальная возможность. Мы самая маленькая по населению страна, которая сыграет на мундиале. Нам важно воспользоваться этой возможностью, чтобы показать Исландию в лучшем свете", – заявил министр.

Сборная Исландии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. В групповом турнире ЧМ-2018 ей предстоят матчи с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.

Чиновник подчеркнул, что решение о бойкоте на правительственном уровне еще не принято. При этом возможный демарш может коснуться официальных делегаций, но не распространится на исландских футболистов.

"Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решения пока не принято", – отметил Тордарсон.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира – 2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля.

А британский политик Стивен Киннок предложил перенести ЧМ-2018 в другую страну.