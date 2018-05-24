Из-за российских санкций участник чемпионата мира остался без собственных продуктов

Сегодня, 13:04

Исландская сборная не сможет привезти продукты в Россию, а местные блюда футболисты боятся пробовать

Фото AFP
Фото AFP

Российские санкции, введенные Россией против Исландии, значительно повлияли на подготовку исландской сборной к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает издание Reykjavik Grapevine.Ранее мы писали, что Исландия первой определилась с составом на ЧМ-2018.

По словам Клары Бьяртмарц, директора футбольной ассоциации Исландии KSÍ, санкции сделали работу ассоциации намного сложнее, поскольку они существенно ограничивают, что исландцы могут и не могут импортировать во время путешествия в Россию.

"Мы, например, тратили много времени на таможню. Исландия и Россия бойкотируют друг друга, поэтому мы должны быть очень бдительными во время таможенного контроля", – отметила она.

Российские санкции касаются импорта пищевой продукции, который строго запрещен. Это означает, что, хотя на чемпионат Европы во Францию исландская футбольная команда приезжала со своей едой, на этот раз ей придется полагаться на российские продукты.

Впрочем, со сборной в Россию поедут и два повара.

"Меня не беспокоят российские ингредиенты, но русская еда сильно отличается от нашей, от того, что мы привыкли, и футболисты, как правило, не хотят пробовать новое прямо перед началом игры", – объяснила Клара Бьяртмарц.

"Наш главный повар знает, что любит каждый игрок, и, конечно, нам нужно приспособиться к этому. Нельзя просто накормить Гилфа (Сигурдссона) тем, чего он не любит, всего за три часа до игры. Мы просто не можем так делать", – добавила она.

Также стало известно, что британские фанаты собрались устроить в России третью мировую войнуОб этом в интервью Daily Star рассказал анонимный представитель группировки Smoggies Elite.
футбол, ЧМ-2018, сборная Исландии

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