Лидер сборной Колумбии перед ЧМ-2018 получил 16 месяцев тюрьмы

Сегодня, 13:36

Радамель Фалькао признан виновным в уклонении от уплаты налогов

Фалькао поедет на ЧМ-2018. Фото AFP
Фалькао поедет на ЧМ-2018. Фото AFP

Футболист сборной Колумбии и клуба "Монако" Радамель Фалькао признан испанским судом виновным в уклонении от уплаты налогов в период выступлений за мадридский "Атлетико". Суд приговорил игрока к 16 месяцам тюрьмы и штрафу в 9 млн евро, сообщает газета Marca.

Фалькао был обвинен в налоговых махинациях в Испании на сумму 822 тыс. евро в 2012 году и 4,8 млн в 2013-м. 32-летнего колумбийца уличили в создании офшорных компаний в Ирландии и на Виргинских Островах с целью скрыть свои доходы от имиджевых прав.

Согласно испанскому законодательству, любой тюремный срок длительностью меньше двух лет становится условным при отсутствии предыдущих судимостей. В итоге тюремное заключение было заменено денежным штрафом в 96 тыс. евро.

В июле прошлого года Фалькао уже выплатил испанскому суду 8,2 млн евро после предъявления обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму 7,4 млн.

Радамель Фалькао вошел в состав сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Соперниками колумбийцев по группе станут команды Японии, Польши и Сенегала.

К чемпионату мира на нашем сайте проходит опрос: "За какую сборную вы будете болеть на ЧМ-2018?" У команды Колумбии не много поклонников в Украине.
футболист, Радамель Фалькао, сборная Колумбии

Вы сейчас просматриваете новость "Лидер сборной Колумбии перед ЧМ-2018 получил 16 месяцев тюрьмы". Другие Чемпионат мира 2018 Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧМ-2018

Радамель Фалькао. Фото AFP

Радамель Фалькао попал в заявку Колумбии на ЧМ-2018

15 Мая, 11:05

Колумбийцы назвали предварительный состав на мундиаль

Футбол

Эдвин Кардона. Фото AFP

Футболист сборной Колумбии изобразил азиата и был дисквалифицирован на пять матчей

12 Декабря 2017, 20:06

Эдвин Кардона во время поединка против Южной Кореи оттянул уголки глаз во время обращения к сопернику
Загрузка...
Загрузка...