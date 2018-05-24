Лидер сборной Колумбии перед ЧМ-2018 получил 16 месяцев тюрьмы

Футболист сборной Колумбии и клуба "Монако" Радамель Фалькао признан испанским судом виновным в уклонении от уплаты налогов в период выступлений за мадридский "Атлетико". Суд приговорил игрока к 16 месяцам тюрьмы и штрафу в 9 млн евро, сообщает газета Marca.

Фалькао был обвинен в налоговых махинациях в Испании на сумму 822 тыс. евро в 2012 году и 4,8 млн в 2013-м. 32-летнего колумбийца уличили в создании офшорных компаний в Ирландии и на Виргинских Островах с целью скрыть свои доходы от имиджевых прав.

Согласно испанскому законодательству, любой тюремный срок длительностью меньше двух лет становится условным при отсутствии предыдущих судимостей. В итоге тюремное заключение было заменено денежным штрафом в 96 тыс. евро.

В июле прошлого года Фалькао уже выплатил испанскому суду 8,2 млн евро после предъявления обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму 7,4 млн.

Радамель Фалькао вошел в состав сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Соперниками колумбийцев по группе станут команды Японии, Польши и Сенегала.

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