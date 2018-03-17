На ЧМ-2018 разрешили четвертую замену

Совет ФИФА разрешил использование четвертой замены в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года.

О внесении данного изменения в правила игры в начале марта сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино. Совет ФИФА в пятницу в Боготе проголосовал за использование новшества во время матчей чемпионата мира-2018.

Возможность использования четвертой замены начала применяться в тестовом режиме два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов в Европе, а также в играх сборных команд. На прошедшем в 2017 году Кубке конфедераций четвертая замена была использована в полуфинальной игре между сборными Португалии и Чили.

Ранее мы писали, что ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018. VAR необходима, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот и назначении пенальти.

Напомним, что британский политик предложил перенести ЧМ-2018 в другую страну и провести его в 2019 году.

Кстати, жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков по соображениям безопасности хотят пропустить мундиаль.