Опрос: за какую сборную вы будете болеть на ЧМ-2018?

Уже совсем немного осталось до старта чемпионата мира по футболу. Хоть сборная Украины и не пробилась на мундиаль, настоящие болельщики вряд ли перестанут следить за мировым первенством. Разве не интересно будет посмотреть на сборную Панамы, которая впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира? Доселе мало известная команда Египта будет под пристальным вниманием, ведь сейчас в "Ливерпуле" сверкает ее главная звезда Мохаммед Салах, которому прочат "Золотой мяч". Конечно же и украинская Премьер-лига делегировала в сборные своих представителей – Фред, Тайсон, Пиварич, Кендзера... А как пропустить игру команд Роналду, Месси, Неймара...

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Титул будет защищать сборная Германии.

Предлагаем вам принять участие в нашем голосовании и выбрать сборную, за какую вы будете больше всего болеть во время чемпионата мира. Если же считаете, что мундиаль в России украинские фаны должны бойкотировать, ваш голос также будет учтен.