Президент еще одной страны отказался ехать в Россию во время чемпионата мира

Сегодня, 14:27

Глава Аргентины сосредоточится на проблемах собственной страны

Фото AFP
Фото AFP

Президент Аргентины Маурисио Макри не сможет приехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, передает La Nacion.

Ожидалось, что глава южноамериканского государства прибудет в Москву 16 июня, когда сборная Аргентины проведет свой первый поединок против Исландии. Однако в итоге Макри решил отказаться от поездки из-за серьезного кризиса внутри Аргентины и рекордного обвала национальной валюты – песо.

Стоит отметить, что сборная Аргентины на групповом этапе выступит в одной группе с командами Исландии, Хорватии и Нигерии. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Ранее мы писали, что ряд стран ЕС готовятся объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России и обсуждают продолжение экономических антироссийских санкций в год.

Напомним, недавно канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление по бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России из-за дела Скрипаля. По ее словам, в настоящий момент речь не идет о бойкоте со стороны Германии и Европы чемпионата мира по футболу.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда также высказался относительно бойкота Чемпионата мира по футболу. Он заявил, что не будет участвовать в открытии Чемпионата мира по футболу этим летом в России.
футбол, ЧМ-2018

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Источник:

Livesport.ru

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