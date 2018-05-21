Раджа Наингголан не попал в расширенный состав Бельгии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, который недавно продлил контракт с командой, назвал расширенный список из 28 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира.

Расширенный список сборной Бельгии на ЧМ-2018:

вратари – Кун Кастельс ("Вольфсбург"), Тибо Куртуа ("Челси"), Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Матц Зельс ("Андерлехт");

защитники – Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Боята ("Манчестер Сити"), Лоран Симан ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд"), Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Джордан Лукаку ("Лацио"), Тома Менье ("ПСЖ"), Томас Вермален ("Барселона"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм");

полузащитники – Янник Феррейра Карраско ("Далянь Ифан"), Насер Шадли ("Вест Бромвич"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Муса Дембеле ("Тоттенхэм"), Маруан Феллайни ("Манчестер Юнайтед"), Эден Азар ("Челси"), Торган Азар ("Боруссия" Менхенгладбах), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад"), Юри Тилеманс ("Монако"), Аксель Витцель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь");

нападающие – Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Дрис Мертенс ("Наполи").

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан не попал в расширенный состав Бельгии. Главный тренер команды Роберто Мартинес сказал, что это чисто тактическое решение: "Мы знаем, что Наингголан играет очень важную роль в "Роме". Но мы не можем дать ему эту роль в сборной. Наингголан – топ-игрок, но причина – тактическая".

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