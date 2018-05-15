Россия шокировала состоянием тренировочных полей для зарубежных сборных перед чемпионатом мира

На этих "огородах" к мундиулю должны готовиться сборные Аргентины и Англии

Тренировочные поля в Нижнем Новгороде, на которых во время чемпионата мира-2018 должны были работать сборные Аргентины и Англии, пострадали от снежной плесени, сообщает Telegram-канал "Мутко против". За менее чем месяц, оставшийся до начала турнира, агрономы не смогут ничего сделать с травяным покрытием.

Как отмечает источник, "остается только поливать газон и ждать, что трава вырастет".

При этом, аргентинцы и англичане во время турнира в России не будут базироваться в Нижнем Новгороде. "Альбиселесте" разместятся в подмосковных Бронницах, а британцы – в Репине и Зеленогорске (Ленинградская область).

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде будут сыграны 6 матчей турнира, включая встречи группового турнира Аргентина – Хорватия (21 июня) и Англия – Панама (24 июня).