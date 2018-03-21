Сборная Англии боится быть отравленной на ЧМ-2018

Сборная Англии отправит в Россию целый ряд продуктов для потребления во время чемпионата мира-2018. В делегации национальной команды будут специалисты, которым предстоит проверять еду в связи с отравлением Скрипаля в Великобритании, сообщает The Sun.

По информации издания, в числе продуктов, которые англичане планируют привезти из дома, – кексы, печеные бобы, томатный соус, шоколад, английская горчица и чайные пакетики. Руководство национальной команды уже подтвердило, что отправит в Россию группу поваров за неделю до прилета команды с целью проверки продуктов.

"Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами", – сообщил источник из Футбольной ассоциации Англии (FA).

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что отменит поездки правительства страны и королевской семьи на чемпионат мира из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Власти страны обвинили в организации покушения Россию.

А британский политик Стивен Киннок предложил перенести ЧМ-2018 в другую страну.

Кроме того, правительство Исландии обдумывает вариант бойкота мирового первенства. Возможный демарш может коснуться официальных делегаций, но не распространится на исландских футболистов.