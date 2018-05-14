Сборная Дании назвала предварительный состав на ЧМ-2018

Сегодня, 16:29

К мундиалю будут готовиться 35 датских футболистов

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель. Фото AFP
Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель. Фото AFP

Тренерский штаб сборной Дании вызвал на сбор 35 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира 2018 года. На мундиаль поедет всего 23 игрока.

Расширенный состав сборной Дании:

вратари – Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия), Фредерик Реннов ("Брондбю"), Йонас Лёссль ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Йеспер Хансен ("Миттьюлланн");

защитники – Симон Кьер ("Севилья", Испания), Андреас Бьеланн, Хенрик Дальсгор (оба – "Брентфорд", Англия), Матиас Йоргенсен ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Андреас Кристенсен ("Челси", Англия), Йенс Ларсен ("Удинезе", Италия), Риза Дурмиси ("Бетис", Испания), Янник Вестергор ("Боруссия" (Менхенгладбах), Германия), Николай Бойлесен, Петер Анкерсен (оба – "Копенгаген"), Йонас Кнудсен ("Ипсвич Таун", Англия);

полузащитники – Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", Англия), Томас Дилэйни ("Вердер", Германия), Уильям Квист ("Копенгаген), Лассе Шене ("Аякс", Нидерланды), Лукас Лерагер ("Бордо", Франция), Мике Йенсен ("Русенборг"), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Саутгемптон", Англия), Микаэль Крон-Дели ("Депортиво", Испания), Даниэль Васс ("Сельта", Испания), Матиас Йенсен ("Нордшелланд");

нападающие – Николай Йоргенсен ("Фейенорд", Нидерланды), Андреас Корнелиус ("Аталанта", Италия), Никлас Бендтнер ("Русенборг"), Пионе Систо ("Сельта", Испания), Виктор Фишер, Роберт Сков (оба – "Копенгаген"), Юссуф Поульсен ("Лейпциг", Германия), Мартин Брейтуэйт ("Бордо", Франция), Каспер Дольберг ("Аякс", Нидерланды), Кеннет Зохоре ("Кардифф Сити", Уэльс).

На чемпионате мира датчане сыграют в группе С с командами Франции, Австралии и Перу.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.
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Р-спорт

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