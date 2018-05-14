Сборная Дании назвала предварительный состав на ЧМ-2018

К мундиалю будут готовиться 35 датских футболистов

Тренерский штаб сборной Дании вызвал на сбор 35 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира 2018 года. На мундиаль поедет всего 23 игрока.

Расширенный состав сборной Дании:

вратари – Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия), Фредерик Реннов ("Брондбю"), Йонас Лёссль ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Йеспер Хансен ("Миттьюлланн");

защитники – Симон Кьер ("Севилья", Испания), Андреас Бьеланн, Хенрик Дальсгор (оба – "Брентфорд", Англия), Матиас Йоргенсен ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Андреас Кристенсен ("Челси", Англия), Йенс Ларсен ("Удинезе", Италия), Риза Дурмиси ("Бетис", Испания), Янник Вестергор ("Боруссия" (Менхенгладбах), Германия), Николай Бойлесен, Петер Анкерсен (оба – "Копенгаген"), Йонас Кнудсен ("Ипсвич Таун", Англия);

полузащитники – Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", Англия), Томас Дилэйни ("Вердер", Германия), Уильям Квист ("Копенгаген), Лассе Шене ("Аякс", Нидерланды), Лукас Лерагер ("Бордо", Франция), Мике Йенсен ("Русенборг"), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Саутгемптон", Англия), Микаэль Крон-Дели ("Депортиво", Испания), Даниэль Васс ("Сельта", Испания), Матиас Йенсен ("Нордшелланд");

нападающие – Николай Йоргенсен ("Фейенорд", Нидерланды), Андреас Корнелиус ("Аталанта", Италия), Никлас Бендтнер ("Русенборг"), Пионе Систо ("Сельта", Испания), Виктор Фишер, Роберт Сков (оба – "Копенгаген"), Юссуф Поульсен ("Лейпциг", Германия), Мартин Брейтуэйт ("Бордо", Франция), Каспер Дольберг ("Аякс", Нидерланды), Кеннет Зохоре ("Кардифф Сити", Уэльс).

На чемпионате мира датчане сыграют в группе С с командами Франции, Австралии и Перу.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.