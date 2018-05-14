Сборная Египта назвала предварительный состав на ЧМ-2018

На групповом этапе сборная Египта сыграет с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии

Участник финальной части чемпионата мира 2018 года сборная Египта огласила предварительную заявку для участия в турнире. В распоряжении главного тренера команды Эктора Купера 29 футболистов, но шесть из них не попадут в окончательный список. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

На групповом этапе сборная Египта сыграет с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами (оба – "Аль-Ахли"), Мохамед Ауад ("Исмаили");

Защитники: Ахмед Фатхи ("Аль-Ахли"), Ахмед Аль-Мухаммади ("Астон Вилла", Англия), Мохамед Абдель-Шафи ("Аль-Фатех", Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – "Вест Бромвич", Англия), Омар Габер ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Саад Самир, Айман Ашраф (оба – "Аль-Ахли"), Карим Хафез ("Ланс", Франция), Амро Тарек ("Орландо Сити", США), Махмуд Хамди ("Замалек");

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал", Англия), Абдалла Саид ("КуПС", Финляндия), Махмуд Фадлалла "Шикабала" ("Аль-Раэд", Саудовская Аравия), Махмуд Хассан ("Касымпаша", Турция), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба – "Замалек"), Махмуд Абдель-Монейм ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Сэм Морси ("Уиган", Англия);

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия), Маруан Мохсен ("Аль-Ахли"), Ахмед Хассан Магуб ("Брага", Португалия), Ахмед Гомаа ("Аль-Масри").

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Йосип Пиварич попал в расширенный список сборной Хорватии на чемпионат мира-2018.