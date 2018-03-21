Сборная Хорватии презентовала форму на ЧМ-2018

Сегодня, 20:13

Квадратики на футболках увеличились в два раза

Шашечки стали больше. Фото Twitter
Шашечки стали больше. Фото Twitter

Сборная Хорватии представила форму, в которой сыграет на чемпионате мира-2018 в России. Домашний комплект сделан в красно-белых цветах. Гостевая форма выполнена в темно-синем и черном цвете.

"Квадраты увеличились в два-три раза по сравнению с предыдущими вариантами формы. Хорваты очень гордятся своим наследием. Оно в данном случае проявляется через форму в виде шахматной доски, вдохновленной гербом Хорватии", – говорится в заявлении дизайнеров.

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Сборная Хорватии на чемпионате мира-2018 сыграет в группе D с Аргентиной, Исландией и Нигерией.

Напомним, что сегодня и сборная Бразилии презентовала новую форму.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Отметим, но хозяйка турнира сборная России оказалась худшей по рейтингу среди всех команд, которые примут участие в ЧМ-2018.

Ранее  в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира по футболу в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью". В статье говорится, что проведение масштабных спортивных мероприятий в тоталитарных государствах только укрепляет диктатуру нынешних правителей.
футбол, ЧМ-2018, сборная Хорватии

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СЭ

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