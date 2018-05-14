Сборная Кореи назвала предварительный состав на чемпионат мира

К мундиалю будут готовиться 28 южнокорейских футболистов

Тренерский штаб сборной Кореи во главе с Син Тхэ Еном определился с расширенным составом команды на чемпионат мир-2018. В предварительную заявку для участия в мировом первенстве вошли 28 игроков. На мундиаль поедут 23 футболиста.

Расширенный состав сборной Кореи:

вратари – Ким Сын Гю ("Виссел Кобе", Япония), Ким Чжин Хен ("Сересо Осака", Япония), Чо Хюн У ("Тэгу");



защитники – Ким Ен Гвон ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Чан Хен Су ("Токио", Япония), Чон Сын Хен ("Саган Тосу", Япония), Юн Ен Сон ("Соннам"), Квон Кен Вон ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай), О Бан Сук, Ли Ен (оба – "Чеджу Юнайтед"), Ким Джин Су ("Чонбук"), Ким Мин У, Хон Чул (оба – "Санджу Санму"), Пак Чу Хо ("Ульсан Хендэ"), Ко Е Хан ("Сеул");



полузащитники – Ки Сон Ен ("Суонси ", Уэльс), Чон У Ен ("Виссел Кобе", Япония), Квон Чхан Хун ("Дижон", Франция), Чу Се Джон ("Асан Мугунхуа"), Ку Джа Чхоль ("Аугсбург", Германия), Ли Джэ Сон ("Чонбук"), Ли Сын У ("Верона", Италия), Мун Сон Мин ("Инчхон Юнайтед"), Ли Чхон Ен ("Кристал Пэлас", Англия);



нападающие – Ким Син Ук ("Чонбук"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Англия), Хван Хи Чхан ("Зальбург", Австрия), Ли Гын Хо ("Канвон").

На мировом первенстве Южная Корея встретится со Швецией, Мексикой и Германией.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.