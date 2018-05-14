Сборная Мексики назвала состав на ЧМ-2018: Маркес едет на пятый мундиаль

На предыдущих четырех он был капитаном сборной Мексики, что является рекордом

Полузащитник "Атласа" Рафаэль Маркес включен в расширенный состав сборной Мексики по футболу на чемпионат мира 2018 года. Для 39-летнего Маркеса в случае попадания в окончательную заявку на турнир, чемпионат мира станет пятым в карьере. На предыдущих четырех он был капитаном сборной Мексики, что является рекордом.

Полностью расширенный состав сборной Мексики выглядит следующим образом:

вратари – Хесус Корона ("Крус Асуль", Мексика), Альфредо Талавера ("Толука", Мексика) и Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия);

защитники – Эдсон Альварес ("Америка", Мексика), Освальдо Аланис ("Чивас", Мексика), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна", Мексика), Уго Айяла ("Тигрес", Мексика), Хесус Гальярдо (УНАМ, Мексика), Мигель Лаюн ("Севилья", Испания), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Карлос Сальседо ("Айнтрахт" (Франкфурт), Германия), Хесус Корона ("Порту"), Юрген Дамм ("Тигрес").

полузащитники – Марко Фабиан ("Айнтрахт"), Хонатан дос Сантос, Джовани дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", США), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), Эрик Гутьеррес ("Пачука", Мексика), Эктор Эррера ("Порту"), Маркес, Хесус Молина ("Монтеррей", Мексика);

нападающие – Хавьер Акино ("Тигрес"), Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды), Орибе Перальта ("Америка"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес", США).

Сборная Мексики на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Германии, Швеции и Южной Кореи.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.