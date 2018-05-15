Сборная Панамы назвала состав на дебютный мундиаль

Панамцы впервые выступят на чемпионате мира по футболу

Тренерский штаб сборной Панамы объявил список из 35 игроков, вошедших в расширенный состав национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу. В заявке на мундиаль будет 23 игрока. Для сборной Панамы это будет первое в истории участие в чемпионате мира.

Расширенный состав сборной Панамы:

вратари – Хосе Кальдерон ("Чоррильо"), Хайме Пенедо ("Динамо" Бухарест, Румыния), Алекс Родригес ("Сан-Франциско", США);



защитники – Асмахар Ариано ("Патриотас", Колумбия), Фелипе Балой ("Мунисипаль", Гватемала), Харольд Каммингс ("Сан-Хосе Эрткуэйкс", США), Эрик Давис ("Дунайска Стреда", Словакия), Фидель Эскобар ("Нью-Йорк Ред Буллз", США), Адольфо Мачадо ("Хьюстон Динамо", США), Михаэль Мурильо ("Нью-Йорк Ред Буллз", США), Луис Овалле ("Олимпия", Гондурас), Франсиско Паласиос ("Сан-Франсиско"), Ричард Перальта ("Флианса"), Роман Торрес ("Сиэтл Саундерс", США);



полузащитники – Рикардо Авила ("Гент", Бельгия), Эдгар Барсенас ("Тапачула", Мексика), Рикардо Буйтраго ("Мунисипаль", Перу), Мигель Камарго ("Универсидад Сан-Мартин", Перу), Адальберто Карраскилья ("Тауро"), Армандо Купер ("Универсидад де Чили", Чили), Анибаль Годой ("Сан-Хосе Эрткуэйкс", США), Габриэль Гомес ("Букараманга", Колумбия), Хосе Гонсалес ("Унион Комерсио", Перу), Кристиан Мартинес ("Коламбус Крю", США), Валентин Пиментель ("Пласа Амадор"), Альберто Кинтеро ("Университарио", Перу), Хосе Луис Родригес ("Гент", Бельгия);



нападающие – Абдиель Арройо ("Алахуэленсе", Коста-Рика), Роландо Блэкберн ("Чоррильо"), Исмаэль Диас ("Депортиво", Испания), Хосе Фахардо ("Индепендьенте Чоррера"), Роберто Нурсе ("Минерос де Сакатекас", Мексика), Блас Перес ("Мунисипаль", Гватемала), Луис Техада ("Спорт Бойз", Перу), Габриэль Торрес ("Уачипато", Чили).

На групповом этапе чемпионата мира сборная Панамы сыграет с командами Бельгии, Англии и Туниса.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.