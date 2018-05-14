Сборная Перу назвала футболистов, которые поедут на ЧМ-2018

Сегодня, 13:46

В предварительный состав вошли 25 игроков

Фанатка Перу. Фото AFP
Фанатка Перу. Фото AFP

Стали известны имена футболистов, вошедших в заявку сборной Перу на чемпионат мира-2018. В предварительную заявку вошли 25 игроков, на мундиаль поедут 23 футболиста.

Заявка сборной Перу:

Вратари: Педро Гальесе ("Веракрус"), Хосе Карвальо ("Университарио"), Карлос Каседа ("Университарио").

Защитники: Луис Абрам ("Велес Сарсфилд"), Луис Адвинкула ("Лобос БУАП"), Мигель Араухо ("Альянса Лима"), Альдо Корсо ("Университарио"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Кристиан Рамос ("Веракрус"), Альберто Родригес ("Атлетико Хуниор"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла"), Мигель Трауко ("Фламенго").

Полузащитники: Педро Акино ("Лобос БУАП"), Вильдер Картахена ("Веракрус"), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу"), Эдисон Флорес ("Ольборг"), Паоло Уртадо ("Витория"), Серхио Пенья ("Гранада Б"), Анди Поло ("Портленд Тимберс"), Ренато Тапиа ("Фейеноорд"), Йосимар Йотун ("Орландо Сити").

Нападающие: Паоло Герреро ("Фламенго"), Андре Каррильо ("Бенфика"), Рауль Руидиас ("Морелия"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив").

На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборной Перу предстоит встретиться с командами Франции, Дании и Австралии.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.
футбол, ЧМ-2018, сборная Перу

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Источник:

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