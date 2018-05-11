Сборная России назвала предварительный состав на ЧМ-2018

В сборную России для подготовки к чемпионату мира на сбор вызваны 28 футболистов. Но при этом есть еще один дополнительный список, включающий семь игроков.

Основной список:

вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин") и Андрей Лунев ("Зенит");

защитники - Илья Кутепов ("Спартак"), Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – "Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит") и Мариу Фернандес (ЦСКА);

полузащитники - Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – "Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – "Спартак"), Александр Ташаев ("Динамо") и Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Арсенал", Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар") и Федор Чалов (ЦСКА).

В расширенном списке из семи игроков вратарь "Локомотива" Гилерме, защитники Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Дмитрий Комбаров ("Спартак"), полузащитники Денис Глушаков ("Спартак") и Антон Швец ("Ахмат"), нападающие Антон Заболотный и Дмитрий Полоз (оба – "Зенит").

В преддверии чемпионата мира сборная России должна провести две контрольных игры – 30 мая в Инсбруке с австрийцами и 5 июня в Москве с турками.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.