Сборная Японии назвала предварительный состав на ЧМ-2018

Сегодня, 23:03

Соперниками японцев будут Польша, Сенегал и Колумбия

Японские фанаты. Фото AFP
Японские фанаты. Фото AFP

Тренерский штаб сборной Японии назвал футболистов, который будут готовиться к чемпионату мира. В расширенный состав команды вошли 27 игроков. После товарищеского матча с Ганой, который состоится 30 мая, список сократится до 23 человек.

Расширенная заявка сборной Японии:

вратари – Эйи Кавасима ("Метц", Франция), Масааки Хигасигучи ("Гамба Осака"), Косуке Накамура ("Касива");

защитники – Юто Нагатомо ("Галатасарай", Турция), Готоку Сакаи ("Гамбург", Германия), Томоаки Макино ("Урава"), Ген Шожи ("Урава"), Ватару Эндо ("Урава"), Майя Йосида ("Саутгемптон", Англия), Хироки Сакаи ("Марсель", Франция), Наомиси Уеда ("Касима");

полузащитники – Макото Хасебе ("Айнтрахт", Германия), Синдзи Кагава ("Боруссия" Д, Германия), Гаку Сибасаки ("Хетафе", Испания), Риота Осима ("Кавасаки"), Тосихиро Аояма ("Хиросима"), Хотару Ямагучи ("Серезо Осака"), Кейсуке Хонда ("Пачеко", Мексика), Генки Харагучи ("Дюссельдорф", Германия), Кэнто Мисао ("Касима"), Такаси Инуи ("Эйбар", Испания), Такаси Усами ("Дюссельдорф", Германия), Йосуке Идегучи ("Культураль Леонеса", Испания);

нападающие – Синдзи Окадзаки ("Лестер", Англия), Юя Осако ("Вердер", Германия), Йосинори Муто ("Майнц", Германия), Такума Асано ("Штутгарт", Германия).

На ЧМ-2018 сборная Японии сыграет с Польшей, Сенегалом и Колумбией.

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Сегодня|Спорт

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