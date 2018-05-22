Соперники просят ФИФА допустить к чемпионату мира игрока сборной Перу, отстраненного за кокаин

Герреро был капитаном сборной Перу и является лучшим бомбардиром в ее истории

Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии попросили допустить до участия на ЧМ-2018 форварда сборной Перу Паоло Герреро. Уго Льорис, Симон Кьер и Майл Единак обратились с просьбой к ФИФА о допуске до чемпионата мира 34-летнего нападающего перуанцев.

Футболисты попросили временно приостановить отстранение Герреро "в интересах справедливости". Ранее в допинг-пробе Герреро были обнаружены следы кокаина.

В декабре ФИФА дисквалифицировала футболиста на один год, после апелляции игрока срок сократился до шести месяцев. Однако в мае Всемирное антидопинговое агентство опротестовало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и срок дисквалификации был увеличен до 14 месяцев. Ранее стало известно, что нападающий был включен в состав сборной Перу на чемпионат мира.

34-летний Герреро был капитаном сборной Перу и является лучшим бомбардиром в ее истории. Из-за неучастия нападающего в предстоящем чемпионате мира тысячи перуанцев вышли на улицы Лимы с требованием приостановить дисквалификацию.

Сам Герреро вылетел в Швейцарию, чтобы в срочном порядке обжаловать решение CAS.