Соперники просят ФИФА допустить к чемпионату мира игрока сборной Перу, отстраненного за кокаин

Сегодня, 13:48

Герреро был капитаном сборной Перу и является лучшим бомбардиром в ее истории

Паоло Герреро. Фото AFP
Паоло Герреро. Фото AFP

Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии попросили допустить до участия на ЧМ-2018 форварда сборной Перу Паоло Герреро. Уго Льорис, Симон Кьер и Майл Единак обратились с просьбой к ФИФА о допуске до чемпионата мира 34-летнего нападающего перуанцев.

Футболисты попросили временно приостановить отстранение Герреро "в интересах справедливости". Ранее в допинг-пробе Герреро были обнаружены следы кокаина.

В декабре ФИФА дисквалифицировала футболиста на один год, после апелляции игрока срок сократился до шести месяцев. Однако в мае Всемирное антидопинговое агентство опротестовало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и срок дисквалификации был увеличен до 14 месяцев. Ранее стало известно, что нападающий был включен в состав сборной Перу на чемпионат мира.

34-летний Герреро был капитаном сборной Перу и является лучшим бомбардиром в ее истории. Из-за неучастия нападающего в предстоящем чемпионате мира тысячи перуанцев вышли на улицы Лимы с требованием приостановить дисквалификацию.

Сам Герреро вылетел в Швейцарию, чтобы в срочном порядке обжаловать решение CAS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
футбол, ЧМ-2018, сборная Перу

Вы сейчас просматриваете новость "Соперники просят ФИФА допустить к чемпионату мира игрока сборной Перу, отстраненного за кокаин". Другие Чемпионат мира 2018 Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧМ-2018

Паоло Герреро. Фото AFP

Суд не пустил лучшего бомбардира сборной Перу на ЧМ-2018

15 Мая, 08:46

Паоло Герреро дисквалифицирован до 2019 года за допинг

ЧМ-2018

Фанатка Перу. Фото AFP

Сборная Перу назвала футболистов, которые поедут на ЧМ-2018

14 Мая, 13:46

В предварительный состав вошли 25 игроков
Загрузка...

ЧМ-2018

Тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Фото AFP

Стало известно, с кем Месси поедет на чемпионат мира в Россию

Вчера, 19:57

Окончательный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

ЧМ-2018

У испанцев будет горячая поддержка. Фото AFP

Сборная Испании назвала окончательный состав на чемпионат мира

Вчера, 14:55

Хулен Лопетеги выбрал 23 футболиста, которые поедут на мундиаль

ЧМ-2018

Лидер "Ромы" не нужен тренеру сборной. Фото AFP

Раджа Наингголан не попал в расширенный состав Бельгии на чемпионат мира

Вчера, 14:41

Роберто Мартинес назвал решение не взять на мундиаль лидера "Ромы" тактическим

ЧМ-2018

Официальный плакат мундиаля. Фото AFP

Опрос: за какую сборную вы будете болеть на ЧМ-2018?

Вчера, 08:51

На чемпионате мира выступят 32 национальные команды
Загрузка...