Соперники просят ФИФА допустить к чемпионату мира игрока сборной Перу, отстраненного за кокаин
Герреро был капитаном сборной Перу и является лучшим бомбардиром в ее истории
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии попросили допустить до участия на ЧМ-2018 форварда сборной Перу Паоло Герреро. Уго Льорис, Симон Кьер и Майл Единак обратились с просьбой к ФИФА о допуске до чемпионата мира 34-летнего нападающего перуанцев.
Футболисты попросили временно приостановить отстранение Герреро "в интересах справедливости". Ранее в допинг-пробе Герреро были обнаружены следы кокаина.
В декабре ФИФА дисквалифицировала футболиста на один год, после апелляции игрока срок сократился до шести месяцев. Однако в мае Всемирное антидопинговое агентство опротестовало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и срок дисквалификации был увеличен до 14 месяцев. Ранее стало известно, что нападающий был включен в состав сборной Перу на чемпионат мира.
34-летний Герреро был капитаном сборной Перу и является лучшим бомбардиром в ее истории. Из-за неучастия нападающего в предстоящем чемпионате мира тысячи перуанцев вышли на улицы Лимы с требованием приостановить дисквалификацию.
Сам Герреро вылетел в Швейцарию, чтобы в срочном порядке обжаловать решение CAS.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вы сейчас просматриваете новость "Соперники просят ФИФА допустить к чемпионату мира игрока сборной Перу, отстраненного за кокаин". Другие Чемпионат мира 2018 Россия смотрите в блоке "Последние новости"