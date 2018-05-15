Суд не пустил лучшего бомбардира сборной Перу на ЧМ-2018

Паоло Герреро дисквалифицирован до 2019 года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации нападающего сборной Перу Паоло Герреро с 6 до 14 месяцев, таким образом футболист пропустит чемпионат мира-2018 в России, сообщается на официальном сайте CAS.

ФИФА в декабре на один год дисквалифицировал Герреро, являющегося лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном, из-за положительной допинг-пробы на метаболит кокаина. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до шести месяцев. Сторона футболиста и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали жалобы в CAS. Герреро рассчитывал на полную отмену санкций, а WADA требовало ужесточить наказание. CAS в понедельник объявил, что удовлетворил апелляцию WADA.

Таким образом, Герреро сможет вернуться на поле в 2019 году. Ранее стало известно, что нападающий был включен в состав сборной Перу на чемпионат мира.

Сборная Перу на групповой стадии чемпионата мира сыграет с командами Австралии, Дании и Франции.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.