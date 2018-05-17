В честь сборной Бельгии выпустили монету в 2,5 евро

Сегодня, 15:00

Купить коллекционную монету к ЧМ-2018 можно будет за 10 евро


Фото herdenkingsmunten.be

Фото herdenkingsmunten.be

Фото herdenkingsmunten.be

Фото herdenkingsmunten.be

К старту ЧМ-2018 в Бельгии в честь национальной сборной по футболу выпустили монеты номиналом 2,5 евро. Коллекционная монета немного меньше, чем двухевровая, выполнена из золота и является законным платежным средством по всей стране.

На одной стороне монеты нанесена карта Евросоюза, название Королевства на трех национальных языках и номинал, а на обратной красуется эмблема Королевской бельгийской футбольной ассоциации, окруженная прозвищем сборной "Красные дьяволы" на четырех языках и знаменитым тризубцем.

Монета чеканится в Утрехте Королевским голландским монетным двором. Планируется выпустить 500 тысяч копий монеты, которые будут поставляться в специальных коробках с изображением футболистов. Стоимость одной монеты – 10 евро.

"Эти монеты символизируют значительную привязанность населения к нашим игрокам", – сказал Жерар Линард, президент футбольной ассоциации. – "Надеюсь, они принесут нам удачу на чемпионате мира в России".

Сборная Бельгии пока не определилась с заявкой на чемпионат мира, но представила форму для ЧМ-2018. Комплект выполнен в традиционном для этой команды красном цвете с желтым треугольным орнаментом на груди.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бельгии сыграет в одной группе с Панамой, Тунисом и Англией.

Ранее мы писали, что Россия шокировала состоянием тренировочных полей для зарубежных сборных перед чемпионатом мираНа таких "огородах" к мундиалю должны готовиться сборные Аргентины и Англии.
монета, футбол, ЧМ-2018, сборная Бельгии

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Сегодня|Спорт

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