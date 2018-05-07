"Загадочная травма спины": Месут Озил рискует пропустить чемпионат мира в России

Участие полузащитника сборной Германии и лондонского "Арсенала" Месута Озила в чемпионате мира 2018 года в России под вопросом из-за "загадочной травмы спины", сообщает Bild.

В воскресенье "Арсенал" одержал крупную победу со счетом 5:0 над "Бернли" в 37-м туре чемпионата Англии. Как отмечает немецкое издание, для футболиста сезон в премьер-лиге закончился досрочно – он наблюдал за матчем с трибун. Немецкое издание высказывает предположение, что травма, не позволяющая немцу играть, странная и носит хронический характер.

Сам футболист на своей странице в Instagram выразил уверенность, что восстановится к чемпионату мира, а также выразил благодарность главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру, который покинет свой пост по окончании сезона.

"Жаль, что я пропустил вчерашний матч из-за травмы спины. Мне нужно время, но я уверен, что поправлюсь к чемпионату мира. Также я еще раз хочу поблагодарить нашего босса. Это была огромная честь играть под вашим руководством, месье Венгер. Спасибо за совместные воспоминания", – написал Озил.

"Арсеналу" предстоит провести еще две игры в текущем чемпионате Англии – 9 мая перенесенный матч 31-го тура против "Лестера" и 13 мая встречу заключительного тура с "Хаддерсфилдом".