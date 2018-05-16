Звезда "Баварии" расплакался на тренировке: партнерам пришлось успокаивать Сандро Вагнера

Нападающий узнал, что тренер сборной Германии не вызвал его на чемпионат мира в России

Во вторник тренер Йоахим Лев озвучил расширенный состав сборной Германии на чемпионат мира 2018 года в России. В список попали 27 футболистов. Нападающий мюнхенской "Баварии" Сандро Вагнер не смог сдержать слез после того, как узнал, что не получил вызов в национальную команду. Немецкое издание Bild сообщает, что Вагнер расплакался прямо на поле во время тренировки, узнав о решении Лева, и партнерам по "Баварии" пришлось успокаивать 30-летнего нападающего.

В составе сборной Германии Вагнер забил 5 голов в 8 матчах и стал победителем Кубка конфедераций-2017.

Помимо Вагнера, в списке не оказалось и автора "золотого" гола сборной Германии в финале ЧМ-2014 в ворота команды Аргентины полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.