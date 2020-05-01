Коронавирус затронет даже чемпионат мира 2022 года

В связи с приостановкой сезона в будущем возникнет проблема с международным календарем

Член исполнительного комитета УЕФА Ларс-Кристер Ульссон заявил, что пандемия коронавируса может затронуть проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре, который должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Кстати, ранее экс-президент ФИФА Зепп Блаттер назвал три страны, которым могут отдать "купленный" чемпионат мира-2022.

"Думаю, пандемия будет влиять на футбол еще два-три года. Если ситуация будет развиваться еще более серьезно, чем сейчас, возникнет проблема с международным календарем. Некоторые чемпионаты переносят с одного года на другой, а затем в середине европейского сезона должен пройти чемпионат мира в Катаре – придется уплотнить график внутренних и международных турниров", – цитирует Ульссона Reuters.

Напомним, Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за скандала со взятками. Главным претендентом на то, что забрать у шейхов следующий мундиаль, являются США.

К слову, мы писали, что коронавирус уже коснулся чемпионата мира: матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Южной Америке был перенесены.

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