Молот в сторону: украинская атлетка поразила своими формами за кулисами ЧМ в Катаре

Метательница Ирина Климец уже второй раз за последнее время взрывает интернет. До этого были огненные танцы

Ирина Климец / Фото: Instagram

Украинские легкоатлетки продолжают взрывать интернет. Причем делают это не только своими подвигами на стадионе в Дохе, где в эти дни проходит чемпионат мира, но и за пределами арены. Вслед за Ярославой Магучих, с рекордом взявшей "серебро" в прыжках в высоту, вновь заставила о себе говорить соблазнительная метательница молота из Украины Ирина Климец. Спортсменка выложила в Instagram свою фотографию из катарской столицы, от которой о-о-очень сложно оторвать взгляд!



Подписчики Ирини Климец не оставили без комментариев фото-пост девушки в бикини:

Только ради этой фотки стоило ехать в Доху! лучшая!!!



Waw

Eres bella amor!

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Напомним, накануне Ирина Климец в секторе для метания молота показала свой лучший в карьере результат, запустив снаряд на 73.56 метра! Это позволило 24-летней атлетке занять пятое место в итоговом протоколе на ЧМ-2019. Перед Олимпиадой-2020 такой результат вселяет надежду. При этом даже больше, чем личным рекордом, Ирина Климец запомнилась в Дохе зажигательным танцем прямо в секторе.

Ирина Климец. Танец в секторе для метания молота Видео: Instagram

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Напомним, ранее тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник назвал имена спортсменов, которые могут подхватить у Магучих медальную эстафету на ЧМ в Дохе. Среди них – высотники Бондаренко и Проценко, прыгунья Бех, барьеристка Рыжикова и метатель молота Кохан.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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